Inter-Crotone, prima seduta e non solo per Stroppa....

Inter-Crotone, prima seduta e non solo per Stroppa. Domani replica

Condividi questo articolo

Crotone logo

Inter-Crotone è distante ormai meno di una settimana: si giocherà fra sette giorni, domenica 3 gennaio al Meazza alle ore 12.30. Oggi i calabresi hanno ripreso ad allenarsi, agli ordini di Stroppa, dopo aver giocato in anticipo martedì col Parma vincendo 2-1. Non solo seduta: ecco il resoconto.

INTER-CROTONE, -7 – “Dopo aver goduto di qualche giorno di riposo i rossoblù si sono ritrovati questa mattina per sottoporsi ad un ciclo extra di tamponi e, nel pomeriggio, tutti in campo sul manto erboso dello Scida per una seduta prevalentemente atletica.

Gli squali sono attesi dalla sfida di San Siro contro l’Inter, in programma domenica 3 gennaio alle ore 12:30. Per domani è in programma un’altra sessione pomeridiana”.

Fonte: sito ufficiale Crotone FC