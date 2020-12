Inter-Crotone, per Stroppa un recupero ma anche (forse) una perdita

Giovanni Stroppa Crotone-Spezia

Inter-Crotone si avvicina (domenica 3 gennaio alle 12.30). Ecco le notizie provenienti dai rossoblu di Giovanni Stroppa, nel report dell’allenamento odierno.

INDISPONIBILI – Inter-Crotone si giocherà domenica 3 gennaio alle 12.30. Ed entrambe le squadre hanno iniziato già ieri a preparare la sfida. In casa rossoblu ci sono alcune buone notizie. Innanzitutto, Andrea Rispoli torna a disposizione di Giovanni Stroppa. Come si legge nel report dell’allenamento di oggi dei calabresi, il laterale ha iniziato l’inserimento graduale con i compagni. Nei prossimi giorni si valuterà se inserirlo o meno tra i convocati per la trasferta di Milano. E lo stesso vale per Luca Cigarini, che invece ha dovuto rinunciare alla doppia seduta di oggi. Il regista ha accusato dolore al gemello della gamba sinistra, pertanto dovrà sottoporsi ad esami più specifici.

Fonte: fccrotone.it