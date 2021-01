Inter-Crotone, le possibili scelte di Stroppa: in attacco pronto Messias – SM

Inter-Crotone, le possibili scelte di Stroppa: in attacco...

Inter-Crotone, le possibili scelte di Stroppa: in attacco pronto Messias

Inter-Crotone è in programma domenica alle 12:30. I calabresi arrivano a San Siro con un disperato bisogno di punti utili alla lotta salvezza. Le ultime sulle possibili scelte di Stroppa da “SportMediaset”

LE SCELTE – Inter-Crotone andrà in scena domani alle 12:30. I calabresi, reduci dalla vittoria contro il Parma, sono alla ricerca di preziosi punti salvezza. Giovanni Stroppa, tecnico dei calabresi, dovrebbe schierare un 3-5-2 speculare a quello di Conte. Cordaz tra i pali, difesa composta da Marrone, Magallan e Luperto. A centrocampo non recuperano Benali e Cigarini. Al loro posto uno tra Petriccione e Zanellato con Molina e Vulic a completare il reparto. Sugli esterni pronti Reca a sinistra e Pereira a destra. A guidare l’attacco ci saranno Messias, in un periodo di forma strepitoso, e Simy.