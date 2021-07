Inter-Crotone, Inzaghi quasi obbligato a confermare la formazione: un solo cambio?

Inter-Crotone sarà una sfida sicuramente più probante rispetto alle ultime giocate dall’Inter di Inzaghi. Ad Appiano Gentile sono rientrati quasi tutti i big, ma per il momento il tecnico sembra quasi obbligato a puntare sull’undici messo in campo nell’ultimo allenamento congiunto. Cambia solo il tandem offensivo? Qualche novità di sicuro si vedrà nella ripresa

POCHE MODIFICHE – Alla vigilia di Inter-Crotone le novità di formazione non sembrano poter essere numerose per Simone Inzaghi, che può confermare l’undici anti-Pergolettese (vedi focus). Ma è possibile che ci sia almeno una novità per reparto. In difesa Aleksandar Kolarov è appena rientrato e bisogna vedere se Inzaghi lo farà rifiatare. Dietro la coperta è corta e Federico Dimarco probabilmente verrà schierato nuovamente da quinto di centrocampo. Può esserci spazio per Andrea Ranocchia cambiando assetto? In mezzo al campo può rivedersi dal 1′ Stefano Sensi, anche se per caratteristiche tecnico-tattiche appare complicato lo switch con Roberto Gagliardini. In attacco Eddie Salcedo prenota una maglia da titolare al posto di Andrea Pinamonti, con Romelu Lukaku forse già pronto a subentrare nella ripresa. La titolarità di Salcedo, al momento, sembra l’unico cambio davvero possibile per Inzaghi rispetto all’ultima uscita. Sarà questo l’undici iniziale che Inzaghi schiererà in Inter-Crotone?