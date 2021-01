Inter-Crotone, gol di Lautaro Martinez o autogol di Marrone? La risposta

Condividi questo articolo

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

La Lega Serie A scioglie l’enigma del gol conteso tra Lautaro Martinez e l’autogol di Marrone nel primo tempo di Inter-Crotone.

AUTOGOL – Dopo l’assist di Barella per Lautaro Martinez, il tocco di quest’ultimo e quello Marrone sembrano essere in contemporanea, ma così non è. La Lega Serie A stabilisce che è autogol del giocatore del Crotone. Quest’ultimo ha toccato il pallone che è entrato nella sua rete.