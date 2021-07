Inter-Crotone, dove vedere l’amichevole estiva in diretta TV e streaming

Inter-Crotone è la seconda amichevole estiva del pre-campionato 2021/22 dell’Inter campione d’Italia guidata da Inzaghi. La quinta considerando anche gli “allenamenti congiunti” organizzati finora. Ecco tutte le informazioni utili per seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

Inter-Crotone in campo

Amichevole estiva del pre-campionato 2021/22.

Dove si gioca Inter-Crotone

“Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile (CO).

Quando si gioca Inter-Crotone

Mercoledì 28 luglio 2021 a partire dalle ore 18:00.

Su quali canali TV seguire l’amichevole

Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite o 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (Canale 202 del satellite o 473 del digitale terrestre), accessibile solo agli abbonati.

App per vedere la partita in LIVE streaming

Sky Go e Now, utilizzabili solo dagli abbonati alle piattaforme.

