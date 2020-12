Inter-Crotone, per Conte ultimo allenamento del 2020 sotto la neve

Inter-Crotone si avvicina: meno di tre giorni alla prima partita del 2021, in programma domenica alle ore 12.30. Allenamento sotto la neve quest’oggi per la squadra di Conte, l’ultimo dell’anno.

INTER-CROTONE -3 – Ultimo allenamento del 2020 per la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri sono scesi in campo ad Appiano Gentile, per la terza seduta settimanale, con la neve a far compagnia. Fra i presenti, come già annunciato ieri (vedi articolo), c’è anche Alexis Sanchez, che ha recuperato dall’infortunio subito a Cagliari e sarà quindi disponibile per domenica. Per l’Inter sarà un Capodanno di antivigilia, in attesa della rifinitura di sabato e della conferenza prepartita del tecnico. Di seguito il video pubblicato dall’account ufficiale Twitter del club.