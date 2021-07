Inter-Crotone 6-0! Lukaku entra ma in gol vanno altri, marcatori tutti diversi

Inter-Crotone si è appena conclusa, 6-0 il punteggio della partita amichevole. Dopo il primo tempo (vedi articolo) entra Lukaku ma sono altri i marcatori: tutti diversi.

INTER-CROTONE, SECONDO TEMPO – Nei vari cambi c’è anche Romelu Lukaku, al posto di Martin Satriano. Dopo quattro minuti da inizio ripresa si mangia il poker Matteo Darmian, con un piatto destro alto su cross di Federico Dimarco. Al 56’ invece Andrea Pinamonti non colpisce nemmeno benissimo, di sinistro a incrociare, ma il suo diagonale è angolato ed entra dopo aver sbattuto sul palo: Inter-Crotone 4-0. Passano due minuti e tocca a Stefano Sensi fare gol, un destro dopo un rimpallo favorevole in area. Chiude il primo set Marcelo Brozovic, che al 65’ riceve da Lukaku (bel movimento spalle alla porta su cross di Sensi) e col destro fa secco il subentrato Gianluca Saro. A venti minuti dal termine Stefan de Vrij si sgancia in proiezione offensiva, cross dal fondo e debole girata di destro di Lukaku che Saro blocca in due tempi. Il portiere dei calabresi nega il gol al belga anche al 77’, distendendosi alla sua sinistra su un destro rasoterra angolato. Ancora Lukaku, desideroso di andare a segno, ci prova dal limite col mancino a dieci minuti dalla fine, di poco a lato alla sinistra di Saro. Di recupero anche stavolta ce n’è: due minuti e Inter-Crotone finisce 6-0, punteggio tennistico.

INTER-CROTONE 6-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic (72’ Cordaz); Skriniar (78’ Sottini), de Vrij (72’ L. Moretti), Kolarov (46’ Ranocchia); Darmian (75’ Carboni), Nainggolan (46’ Sensi), Brozovic (72’ Agoumé), Calhanoglu (59’ Vidal), Dimarco (75’ Zanotti); Satriano (46’ Lukaku), Pinamonti (72’ Salcedo).

In panchina: Radu, Nunziatini.

Allenatore: Simone Inzaghi

Crotone (3-4-2-1): Festa (46’ Saro); Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli (46’ Bruzzaniti), Zanellato (56’ Juwara), Vulic, Molina (75’ Petriccione); Borello (46’ Giannotti), Rojas (56’ Mulattieri); Kargbo.

In panchina: D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Nanni.

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Matteo Frosi della sezione di Treviglio

Gol: 10’ Satriano, 22’ Dimarco, 27’ Calhanoglu, 56’ Pinamonti, 58’ Sensi, 65’ Brozovic

Recupero: 1’ PT, 2’ ST