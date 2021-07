Inter-Crotone 3-0 al 45’: fa (quasi) tutto Calhanoglu, gol e due assist!

Inter-Crotone, amichevole precampionato, ha appena visto concludersi il primo tempo: 3-0 il risultato ad Appiano Gentile. Calhanoglu assoluto protagonista: prima manda in gol Satriano e Dimarco, poi si mette in proprio e firma il tris.

INTER-CROTONE, PRIMO TEMPO – Poco più di sei minuti e mezzo per la prima chance: grande apertura di Hakan Calhanoglu per l’inserimento dell’altra mezzala Radja Nainggolan, controllo e destro contrastato da un difensore che finisce in corner. Al 10’ il vantaggio: Martin Satriano si procura un angolo con una gran progressione e, sulla battuta di Calhanoglu, salta più in alto di tutti per colpire di testa e sbloccare Inter-Crotone. Tre minuti dopo mischia in area su assist di Andrea Pinamonti, la difesa del Crotone si salva in affanno su Satriano. L’Inter raddoppia al 22’: filtrante di Calhanoglu per Federico Dimarco sulla sinistra, corsa indisturbata e mancino sul primo palo che il portiere del Crotone Marco Festa valuta male. Dopo due assist Calhanoglu si mette in proprio: progressione centrale partendo da metà campo, palla sul destro e dai sedici metri fa secco festa per il 3-0 al 27’. Si nota anche il Crotone alla mezz’ora, con un sinistro di Giuseppe Borello deviato in corner dalla difesa dell’Inter. Sfortunato Andrea Pinamonti al 33’, quando il suo mancino potente da dentro l’area finisce sul palo. Primo tempo di Inter-Crotone che finisce 3-0, e si scalda Romelu Lukaku per giocare la ripresa (vedi articolo).

INTER-CROTONE 3-0 AL 45’ – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti.

In panchina: Cordaz, Radu, Lukaku, Sensi, Ranocchia, Salcedo, Agoumé, Vidal, Nunziatini, L. Moretti, Sottini, Zanotti, Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Vulic, Molina; Borello, Rojas; Kargbo.

In panchina: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri.

Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Matteo Frosi della sezione di Treviglio

Gol: 10’ Satriano, 22’ Dimarco, 27’ Calhanoglu

Recupero: 1’ PT