Inter in crescita e un Lautaro Martinez ritrovato, ora testa al derby – CdS

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di grande crescita, sospinta dall’ effetto Champions League e da un’identità di gioco sempre più consolidata. La vittoria col Monaco non solo ha dato ulteriore fiducia al gruppo, ma ha anche garantito due settimane piene di lavoro senza impegni extra, un vantaggio prezioso in vista del derby contro il Milan, in programma domenica.

INARRESTABILE – Il 3-0 rifilato al Monaco ha certificato la superiorità dei nerazzurri in Europa, permettendo alla squadra di conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. L’Inter ha dimostrato nelle ultime settimane di saper alzare il livello delle proprie prestazioni quando necessario. Il gioco di Inzaghi è ormai una certezza, e quando i nerazzurri riescono a imprimere un ritmo alto alle partite, diventa quasi impossibile fermarli. Lo hanno capito il Lecce e, soprattutto, il Monaco, travolto in Champions League senza mai riuscire a reagire. Ora, però, arriva il banco di prova più importante: il derby. Dopo due sconfitte consecutive contro il Milan nelle stracittadine, l’Inter è chiamata a dare una risposta forte e a dimostrare di essere davvero superiore ai rossoneri. Nelle precedenti sfide, la squadra di Inzaghi ha alternato momenti di dominio a fasi di blackout, errori che questa volta non può permettersi. Il Napoli, attuale capolista in Serie A, è nel mirino e un successo nel derby potrebbe rilanciare in maniera definitiva la corsa scudetto nerazzurra.

Lautaro Martinez bomber ritrovato, torna trascinatore

MOMENTO CRUCIALE – A rendere ancora più temibile questa Inter c’è un Lautaro Martínez completamente ritrovato. Dopo una prima parte di stagione con qualche difficoltà, l’attaccante argentino ha cambiato marcia con l’inizio del 2025, tornando a essere una macchina da gol. I numeri parlano chiaro: 9 reti nelle ultime 9 partite, con il Toro a segno da 5 gare consecutive. L’Inter, in questa stagione, non ha mai avuto problemi nel creare occasioni, ma in alcune partite ha faticato a concretizzare il grande volume di gioco prodotto. Ora, con un Lautaro così implacabile sotto porta, anche questo limite sembra superato. Se il numero 10 nerazzurro continuerà su questa strada, il finale di stagione potrebbe riservare grandi soddisfazioni ai tifosi interisti.

