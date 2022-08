Inter-Cremonese tutto esaurito a San Siro, e che risposta degli ospiti – CdS

Pubblico delle grandi occasioni questa sera a San Siro per Inter-Cremonese: proprio come contro il Bayern Monaco, tutto esaurito al Meazza per la sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, anche la risposta degli ospiti sarà incredibile.

GRANDE PUBBLICO – L’Inter mantiene alta l’asticella e nonostante la sconfitta contro la Lazio la risposta del pubblico nerazzurro è incredibile: come di consueto tutto esaurito a San Siro per la sfida casalinga contro la Cremonese. Saranno difatti 70mila i tifosi presenti allo stadio questa sera per il primo infrasettimanale della stagione. Grande risposta anche da parte degli ospiti: saranno almeno 2500 i tifosi cremonesi presenti a Milano per seguire la loro squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Massimo Malfatto