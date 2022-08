Inter-Cremonese, turnover in casa nerazzurra: tanti cambi e un ballottaggio

Simone Inzaghi dovrebbe effettuare diversi cambi questa sera nella formazione nerazzurra che scenderà in campo per Inter-Cremonese.

INTER-CREMONESE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, vista l’assenza certa di Romelu Lukaku, stasera Simone Inzaghi sarà obbligato a ruotare in attacco con Edin Dzeko in pole. Anche in mediana ci dovrebbero essere cambiamenti. Ritorno di Hakan Calhanoglu dal primo minuto. Robin Gosens dovrebbe sostituire Federico Dimarco sulla sinistra. Ballottaggio invece in porta tra Samir Handanovic e Andre Onana con lo sloveno favorito sul camerunense. Infine Kristjan Asllani dovrebbe prendere il posto di Marcelo Brozovic.

Fonte: Sport.Sky.it