Inter-Cremonese 3-1, il tabellino della partita della 4ª giornata di Serie A

Inter-Cremonese è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la quarta giornata di Serie A 2022-2023.

FACILE E NON ERA SCONTATO – L’Inter arriva al derby davanti al Milan. Dopo lo 0-0 dei rossoneri a Reggio Emilia col Sassuolo la squadra di Simone Inzaghi fa il suo e sistema la volenterosa ma troppo permissiva Cremonese. Su un corner a favore degli avversari contropiede e vantaggio di Joaquin Correa, su tiro di Edin Dzeko parato dal prestito Ionut Andrei Radu. Prima dell’intervallo raddoppio spettacolare di Nicolò Barella, al termine di un’altra ottima azione in ripartenza. Questo rende la ripresa più tranquilla, anche se i grigiorossi non si negano delle sortite offensive. Ci pensa il subentrato Lautaro Martinez, a un quarto d’ora dalla fine, a chiudere i conti. Rendendo ininfluente il tiro di David Okereke che Samir Handanovic guarda entrare stando fermo. Questo il tabellino di Inter-Cremonese.

INTER-CREMONESE 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (72′ D’Ambrosio); Dumfries (79′ Bellanova), Barella, Brozovic (72′ Asllani), Calhanoglu, Darmian (79′ Gosens); Dzeko, Correa (55′ Lautaro Martinez).

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, Agoumé, Mkhitaryan, Salcedo, Zanotti, Fontanarosa, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Cremonese (3-5-2): I. Radu; Aiwu (81′ Castagnetti), Bianchetti, Lochoshvili (67′ Vasquez); Ghiglione, Ascacibar (46′ Zanimacchia), Escalante, Pickel, Quagliata (67′ Valeri); Okereke, Dessers (67′ Di Carmine).

In panchina: Saro, Sarr, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Sernicola, Afena-Gyan, Chiriches, Milanese, Tsadjout.

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 (Del Giovane – Yoshikawa; Manganiello; VAR Irrati; A. VAR Valeriani)

Gol: 12′ Correa, 38′ Barella, 76′ Lautaro Martinez, 90′ Okereke (C)

Ammoniti: Dessers, Aiwu, Vasquez (C)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST