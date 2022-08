Inter-Cremonese, il rilancio pre-derby passa da oggi: basta errori

Inter-Cremonese si giocherà alle ore 20.45. Primo turno infrasettimanale della stagione ma già match verità per la squadra di Inzaghi, dopo i tanti errori commessi venerdì contro la Lazio. Anche perché c’è un derby alle porte.

RIBALTARE TUTTO – Inter-Cremonese arriva a seguito di una settimana dove tutto quello che poteva andare male è andato malissimo. Prima un girone di Champions League terrificante, poi la sconfitta con la Lazio, quindi l’infortunio di Romelu Lukaku. E adesso arriva Ionut Andrei Radu, prestito Inter diventato purtroppo celebre per l’errore di Bologna costato il titolo. Con la Cremonese, a zero punti in classifica ma che ha prodotto calcio, che spera al Meazza di trovare il primo risultato utile stagionale. Per evitare che ciò accada i nerazzurri dovranno cambiare registro rispetto all’Olimpico, perché la pessima prestazione di venerdì non è certo quella di chi vuole ambire a traguardi di spessore. Così come le tante (troppe) sbavature in difesa. Anche perché senza vincere oggi il derby sarebbe già pesantissimo.

NUOVO-VECCHIO SCHEMA – Dovrebbe essere Edin Dzeko il centravanti di Inter-Cremonese. Si torna quindi “all’antico”, ossia alla passata stagione, col bosniaco accanto a Lautaro Martinez e Joaquin Correa terzo incomodo. In tanti pensano a un esordio per André Onana, al posto di Samir Handanovic, e bisognerà capire se ci sarà anche questo avvicendamento. Probabile il rilancio per Hakan Calhanoglu, erroneamente lasciato fuori all’Olimpico per Roberto Gagliardini protagonista in negativo, e Robin Gosens fin qui titolare solo una volta dal suo arrivo a gennaio. Nella Cremonese Massimiliano Alvini ha invece due difensori in dubbio, che saranno valutati nel corso della giornata (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Cremonese: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).