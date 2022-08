Inter-Cremonese, probabili formazioni 4ª giornata Serie A: ecco le ultime

Inter-Cremonese è la quarta partita stagionale in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 4ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). Si tratta del primo turno infrasettimanale della stagione in corso. Ecco le probabili formazioni di Inter-Cremonese in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 42 Agoumé, 45 Valentin Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili e/o non convocati: Brazao; 22 Mkhitaryan, 90 Lukaku e Dalbert.

Altri giocatori: 16 Salcedo, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Prove di formazione-tipo per Inzaghi o rotazioni strategiche? A poche ore dalla partita non sono ancora chiare le idee del tecnico, che può decidere di lanciare in porta Onana (vedi editoriale). E anche Asllani davanti alla difesa. Al momento Handanovic e Brozovic continuano a essere le opzioni più credibili. A sinistra torna Gosens, qualche chance in più anche per Darmian a destra. Dzeko favorito su Correa per sostituire Lukaku in attacco.

Inter-Cremonese, probabili formazioni: le ultime novità

CREMONESE (3-5-2): 97 A. Radu; 4 Aiwu, 15 Bianchetti ©, 5 Vasquez; 18 Ghiglione, 6 Pickel, 32 Escalante, 8 Ascacibar, 3 Valeri; 90 Dessers, 77 Okereke.

A disposizione: 13 Saro, 45 M. Sarr; 7 Baez, 9 D. Ciofani, 10 Buonaiuto, 11 Di Carmine, 14 Valzania, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 23 Acella, 33 Quagliata, 44 Lochoshvili, 60 Ndiaye, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 98 Zanimacchia.

Allenatore: Massimiliano Alvini

Indisponibili e/o non convocati: 21 Chiriches.

Altri giocatori: 22 Ciezkowski; 16 Bartolomei, 25 Politic, Afena-Gyan e Fiordaliso.

Ultime notizie e ballottaggi: Dubbio in difesa, dove Lochoshvili si candida per giocare da terzo. Alvini ragiona sull’utilizzo di Sernicola, che al momento sembra destinato alla panchina al pari di Zanimacchia, così da rinforzare la linea mediana, dove Castagnetti sogna una maglia dal 1′.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Cremonese in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.