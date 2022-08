Inter-Cremonese, Inzaghi sostituisce Lukaku: Dzeko o Correa? La scelta – CdS

Con l’infortunio di Romelu Lukaku, adesso l’obiettivo è sostituirlo al meglio non solo a livello numerico. Edin Dzeko e Joaquin Correa in corsa per una maglia, ma secondo il Corriere dello Sport, mister Inzaghi ha già una preferenza.

SENZA LUKAKU – Contro la Cremonese questa sera, l’unico obbligo sarà quello di sostituire l’infortunato Romelu Lukaku. Edin Dzeko e Joaquin Correa in corsa per una maglia da titolare, ma con il bosniaco favorito dal 1′. L’ex Roma tornerà a far coppia con Lautaro Martinez proprio come l’anno scorso. Dzeko ha chiuso la scorsa stagione realizzando 17 reti in 49 presenze. La sua ultima prodezza risale al 9 aprile con il Verona alla trentaduesima giornata di campionato. Contro la Cremonese il suo compito sarà quello di scardinare al più presto la difesa avversaria, sfruttando il fatto che si giocherà a lungo nell’area grigiorossa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno