Inter-Cremonese, Gosens torna dal 1′. Possibile turnover in difesa – TS

Inter-Cremonese è in programma domani sera alle 20:45. Inzaghi, in vista della sfida di San Siro, secondo Tuttosport, potrebbe optare per Gosens titolare sulla fascia sinistra. Possibile turnover in difesa

LE SCELTE – Inter-Cremonese si avvicina. In virtù del calendario fitto, secondo Tuttosport, è lecito pensare che Inzaghi, in vista della sfida di San Siro di domani sera, possa effettuare qualche cambio rispetto alla gara contro la Lazio. Robin Gosens potrebbe ritrovare una maglia da titolare: vanno testate le sue condizioni in vista del derby e dell’impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Possibili novità anche in difesa: Dimarco potrebbe arretrare nella linea dei tre oppure potrebbe trovare spazio D’Ambrosio. A centrocampo sicuro il rientro di Calhanoglu.

Fonte: Tuttosport – S.P