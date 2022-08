Inter-Cremonese, Alvini attende per la formazione: due in dubbio

Inter-Cremonese si giocherà alle ore 20.45. Alvini non ha ancora diramato l’elenco dei convocati, perché come anticipato in conferenza stampa due giocatori sono in dubbio (vedi articolo).

I PROBLEMI – Per Inter-Cremonese ci sono difficoltà in difesa per i grigiorossi, ancora a zero punti in classifica. Nella conferenza stampa di stamattina il tecnico Massimiliano Alvini ha detto che deve valutare le condizioni di Luka Lochoshvili e Vlad Chiriches. Il georgiano è quello che ha più possibilità di recuperare, ma sarà testato domani nelle ore antecedenti alla partita. Il rumeno, invece, ha un problema alla schiena e difficilmente sarà a disposizione quest’oggi. Nella difesa a tre dovrebbero trovare posto Emanuel Aiwu, Matteo Bianchetti (prodotto del settore giovanile dell’Inter) e Johan Vasquez, dando per scontato che se uno fra Lochoshvili e Chiriches dovesse recuperare sarebbe solo per la panchina. In porta poi c’è Ionut Andrei Radu, che per ovvi motivi avrà una partita nella partita (vedi articolo).

CENTROCAMPO E ATTACCO – Nelle partite che hanno preceduto quella con l’Inter la Cremonese è stata piuttosto sfortunata. Soprattutto in attacco: Cyriel Dessers ha sfiorato un eurogol con la Roma, David Okereke ha segnato all’esordio a Firenze ma non è bastato per un punto (errore di Radu al 95′). Dietro di loro, nel 3-4-1-2, giocherà Luca Zanimacchia che è favorito nel ballottaggio con Cristian Buonaiuto. Sulle fasce Giacomo Quagliata, autore di un gran gol (ma ininfluente) sabato col Torino, dovrebbe stare in panchina: titolari Jaime Baez a destra ed Emanuele Valeri a sinistra. In mezzo al campo anche qui più di uno per una maglia, con Charles Pickel e Gonzalo Escalante che sembrano in leggero vantaggio su Santiago Ascacibar. Ma anche qui non sono escluse sorprese. Questa la probabile formazione di Alvini per Inter-Cremonese: I. Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Escalante, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.