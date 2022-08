Inter-Cremonese 2-0 al 45′: Correa apre e Barella realizza un eurogol!

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Cremonese sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con i nerazzurri in totale controllo della gara e avanti grazie alle reti di Joaquin Correa e Nicolò Barella.

DOPPIO VANTAGGIO – Bastano 12 minuti all’Inter per sbloccare il risultato della gara contro la Cremonese. Azione di ripartenza dopo un calcio d’angolo battuto male dagli ospiti, Edin Dzeko ha l’occasione di calciare a rete da posizione favorevole ma il suo tiro trova la deviazione (non perfetta…) da Ionut Radu, che nulla può fare però sul tap-in a rete sguarnita di Joaquin Correa che vale l’1-0. Dopo la rete i nerazzurri gestiscono bene, senza correre troppi rischi, fino a trovare il raddoppio. Un gol fantastico di Nicolò Barella che riceve palla da Hakan Calhanoglu dalla sinistra e, dopo essersi coordinato alla perfezione, lascia partire un siluro al volo che si infila in rete per il 2-0. Termina dopo un solo minuto di recupero il primo tempo della partita, nerazzurri avanti 2-0.

Inter-Cremonese il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Cremonese 2-0

Gol: Correa al 12′, Barella al 38′