Inter, anche Correa non al meglio: le scelte in attacco contro il Cagliari

Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari, valida per la diciottesima giornata di Serie A, emergono dettagli significativi sulle scelte di formazione dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi si appresta a scendere in campo all’Unipol Domus con alcune certezze e qualche interrogativo legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Tra questi c’è anche Joaquin Correa.

NON AL MEGLIO – Tra i nodi da sciogliere prima di Cagliari-Inter, c’è quello legato a Joaquin Correa. L’attaccante argentino non è ancora al 100% della forma: durante l’allenamento odierno, si è allenato senza forzare, segnale evidente di una condizione atletica lontana dall’ottimale. Nonostante ciò, Correa farà parte della spedizione nerazzurra in Sardegna, con l’intenzione di offrire il proprio contributo, almeno a gara in corso. La sua capacità di spezzare il ritmo e creare occasioni potrebbe rivelarsi preziosa contro una difesa avversaria compatta. L’Inter si presenta a Cagliari con la necessità di ottenere i tre punti per mantenere alta la pressione sulle prime della classe. Gli uomini di Davide Nicola, reduci da un periodo complicato, non sono un avversario da sottovalutare, ma i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per prevalere

Inter-Cagliari, ancora con la coppia titolare

THU-LA – Le chiavi dell’attacco, tuttavia, saranno affidate alla coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L’intesa tra i due è stata una delle note più positive della prima parte di stagione dell’Inter, ma ora i riflettori sono puntati soprattutto sul capitano nerazzurro. Lautaro, infatti, non trova la via del gol dal 3 novembre, quando siglò una rete nella vittoria contro il Venezia. Da allora, l’argentino ha vissuto un periodo di appannamento sotto porta, pur continuando a offrire un contributo fondamentale in termini di lavoro di squadra. Simone Inzaghi ha piena fiducia nel suo centravanti, che rimane il leader tecnico e carismatico dell’Inter. La sfida contro il Cagliari rappresenta un’opportunità ideale per interrompere il digiuno e rilanciarsi in una fase cruciale della stagione.