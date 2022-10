Inter, Correa ha la stima di Inzaghi: dal 1′ con la Fiorentina! 2 cambi – Sky

L’Inter stasera scende in campo al Franchi contro la Fiorentina di Italiano con Inzaghi che cambia qualche uomo (vedi focus). Secondo le ultime di Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport, Correa è in vantaggio su Dzeko

OCCASIONE – L’Inter alle ore 20.45 affronta la Fiorentina nel match valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi potrebbe puntare su Joaquin Correa: «L’Inter non ha tanti uomini che sappiano saltare gli avversari, uno che ha questa caratteristica nel suo repertorio è il Tucu Correa. L’argentino la scorsa stagione si è fermato, ora rientra da un infortunio ma ha la massima stima di Inzaghi. Quella di oggi, se giocherà lui ma tutto fa pensare di sì, è l’occasione per ripartire. Può essere una partita importante per vedere una crescita con Dzeko che dovrebbe partire dalla panchina».

PICCOLE MODIFICHE – Inzaghi è orientato ad apportare qualche altra piccola modifica a iniziare dalla difesa: «L’Inter cambia qualche uomo: Bastoni è febbricitante e quindi sulla sinistra in difesa giocherà Acerbi. Darmian è favorito su Dumfries sulla corsia destra, poi ci sarà la conferma di quel centrocampo che ha dimostrato di poter fare a meno di Brozovic. L’Inter arriva molto convinta a questa gara e ha l’obbligo di vincere, sperando che le altre lascino qualcosa per strada».