Inter, contro l’Urawa partita da dentro o fuori: solo vincere! Esame Chivu – TS

È già tempo di verdetti per l’Inter al Mondiale per Club. Dopo l’1-1 all’esordio contro il Monterrey, la sfida di questa sera (ore 21 italiane, diretta su Canale 5 e Dazn) contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds assume i contorni del dentro o fuori.

SFIDA IMPORTANTE – Cristian Chivu, alla sua seconda uscita ufficiale sulla panchina nerazzurra, è già al primo vero bivio della sua nuova avventura. Senza una vittoria, il cammino dell’Inter nel torneo rischierebbe seriamente di complicarsi: con due o addirittura un solo punto in classifica, l’accesso agli ottavi diventerebbe una missione quasi impossibile, legata a incastri di risultati tra Monterrey e River Plate. L’ultima giornata, in programma nella notte italiana tra il 25 e il 26 giugno contro il River Plate, potrebbe trasformarsi in un Everest da scalare, soprattutto se stasera non arriveranno i tre punti. Ecco perché contro l’Urawa serve una prestazione convincente, nonostante il poco tempo per smaltire la delusione della finale di Champions League persa ventuno giorni fa. I giocatori nerazzurri non hanno avuto nemmeno modo di staccare: molti di loro hanno proseguito l’annata con le rispettive nazionali, accumulando ulteriore fatica mentale e fisica. Ma non ci sono scuse: servono i tre punti.

Inter-Urawa, quale insidie nascondono i giapponesi?

ULTERIORE ESAME – L’avversario non è da sottovalutare. Gli Urawa Red Diamonds, campioni d’Asia 2022, sono reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il River, resa meno amara dal rigore trasformato da Matsuo, il bomber giapponese. La squadra guidata da Maciej Skorza potrà contare su un tifo caldissimo: più di 5.000 sostenitori erano già presenti contro gli argentini. Oltre a Matsuo, da tenere d’occhio ci saranno il trequartista Watanabe, capocannoniere stagionale, e i brasiliani Savio e Thiago. L’Inter dovrà rispondere con carattere, lucidità e concretezza. Perché stasera, davvero, non si può sbagliare.

