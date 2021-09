Inter, contro il Real Madrid coppia d’attacco stabilita. A gara in corso il Tucu

L’Inter si appresta ad affrontare il Real Madrid, questa sera a partire dalle 21.00. Per l’attacco, Simone Inzaghi punterà ancora sulla coppia titolare sia di Verona che di Genova

ULTIME − Così Matteo Barzaghi di Sky Sport sulla formazione nerazzurra: «Arrivato da poco Florentino Perez nell’albergo del Real Madrid, ieri Steven Zhang telematicamente invece ha lanciato un messaggio motivazionale alla sua squadra. Per la formazione ci sarà Alessandro Bastoni che è perfettamente recuperato. A centrocampo, c’è il dubbio Matteo Darmian- Denzel Dumfries, mentre in avanti ok Edin Dzeko con Lautaro Martinez. Dalla panchina, invece, Joaquin Correa».