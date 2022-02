Inter, contro il Napoli Dzeko non si tocca: bagarre per la partnership

L’Inter giocherà in campionato contro il Napoli allo stadio Diego Maradona. Simone Inzaghi valuta l’undici da schierare ma sull’attacco non ha dubbi: Edin Dzeko presente

ATTACCO − Napoli-Inter è iniziato il countdown. Sabato alle 18.00 sarà in programma il big match allo stadio Maradona, molto importante in ottica Scudetto. Inzaghi sta già valutando l’undici da schierare. In attacco, ci sarà la riconferma di Edin Dzeko, in ottima condizione sia mentale che fisica dopo il grande gol contro la Roma ieri sera in Coppa Italia. Rimane in auge invece la bagarre tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ad oggi, l’argentino rimane in pole position ma occhio al cileno sempre grande scalatore di gerarchie.