Inter, contro l’Urawa Red Diamonds un solo precedente: più di 20 anni!

Inter e Urawa Red Diamonds si ritroveranno di fronte sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club 2025. Ma le due squadre non sono del tutto estranee: esiste infatti un unico precedente, datato 27 luglio 2004, quando si sfidarono alla Saitama City Cup, torneo amichevole disputato in Giappone.

PRECEDENTI – In quell’occasione l’Inter prese parte con una rosa rimaneggiata, poiché in Italia si stava svolgendo in contemporanea un torneo estivo che coinvolgeva anche Juventus e Milan. A guidare i nerazzurri fu Fernando Orsi, vice di Roberto Mancini, rimasto in patria per seguire l’altra parte della squadra. Il match, disputato allo stadio di Saitama, fu vinto 1-0 dagli Urawa Red Diamonds grazie a un rigore trasformato da Emerson al 51’. Per l’Inter, in campo una formazione mista tra giovani e veterani. Tra i titolari spiccavano Francesco Toldo tra i pali, Nicola Ventola, Recoba, Lamouchi e Karagounis. In attacco anche l’uruguaiano Choutos e il giovane Meggiorini, subentrato nei primi minuti.

Inter-Urawa, un solo precedente! Gli ultimi giocatori

PRIMA E ULTIMA VOLTA – Questo l’undici nerazzurro in campo: Toldo (88′ Bindi); Dellafiore, Adani, Giani, Coco (80′ Visconti); Karagounis (87′ Di Marino), Farinos, Lamouchi, Zicu (46′ Costanzo, 78′ M. Lombardo); Recoba, Choutos (7′ Meggiorini). Dall’altra parte, gli Urawa Red Diamonds schierarono giocatori come Makoto Hasebe (futuro capitano del Giappone e colonna dell’Eintracht Francoforte) e l’attaccante brasiliano Emerson, all’epoca uno dei simboli del club. A distanza di oltre vent’anni, le due squadre tornano ad affrontarsi, stavolta su un palcoscenico mondiale e in una gara che può rivelarsi cruciale per il passaggio del turno.