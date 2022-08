Inter, contro lo Spezia un netto passo avanti: l’intesa in attacco funziona a meraviglia – CdS

L’Inter fa il suo debutto a San Siro nel migliore dei modi: vittoria facile contro lo Spezia e una condizione fisica migliorata. Di seguito l’analisi della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA PARTITA – L’Inter comincia a carburare, e si vede non solo dal risultato diverso rispetto la partita di Lecce, ma dal fatto che i nerazzurri non abbiano mai rischiato. Addirittura il primo tiro dello Spezia (fuori dallo specchio della porta), è arrivato dopo il 70′. Normale che una squadra molto fisica come quella dell’Inter, ci mette sempre un po’ di più ad entrare in forma. La certezza è l’attacco, dove l’intesa tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku funziona a meraviglia. Il finale del primo tempo è il momento migliore della squadra, che come un fiume in piena prova in tutti i modi a trovare il gol del raddoppio che però arriva solo nel secondo tempo, ma con ritmi più bassi. La sfida con la Lazio, in programma venerdì prossimo, darà certamente ulteriori risposte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno