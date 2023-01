Inter, contro l’Empoli tre cambi rispetto la Supercoppa Italiana: la probabile formazione – CdS

L’Inter torna a giocare in campionato sfidando l’Empoli a San Siro. Secondo il Corriere dello Sport, saranno almeno tre i cambi di formazione rispetto l’undici titolare visto in Supercoppa Italiana. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri secondo il quotidiano romano.

PROBABILE FORMAZIONE – Rotazioni moderate, questo sarà l’Inter anti-Empoli stasera. Con Edin Dzeko e Lautaro Martinez indiziati per una maglia dal primo minuto in attacco, per permettere a Simone Inzaghi di puntare dritto alla sua nona vittoria interna consecutiva. Dalla Supercoppa Italiana di cinque giorni fa, i cambiamenti dovrebbero essere tre: in difesa più Stefan de Vrij di Francesco Acerbi. A centrocampo, invece, spazio a Kristjan Asllani, che prenderà il posto di Hakan Calhanoglu (vedi QUI). Sulla fascia destra si rivede Denzel Dumfries, in vantaggio su Matteo Darmian.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona