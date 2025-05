Inter, contro la Lazio tornano i titolari: Inzaghi rilancia la corsa scudetto

La corsa scudetto si riaccende improvvisamente, e l’Inter torna protagonista. Dopo settimane in cui il titolo sembrava ormai sfumato, i nerazzurri si trovano a un solo punto dal Napoli capolista. Intanto contro la Lazio potrebbero tornare i titolari, grazie al turnover effettuato dal mister nelle precedenti sfide contro Verona e Torino.

NUOVI CAMBI – Grazie alla vittoria sul Torino, il clamoroso pareggio interno del Napoli contro il Genoa e un calendario sicuramente più “tranquillo” fino alla prossima finale di Champions League, ora è tutto di nuovo aperto. Il prossimo ostacolo si chiama Lazio, e sarà un banco di prova durissimo per la squadra di Simone Inzaghi, che tornerà però a schierare i titolari. Dopo il turnover contro Verona e Torino, pensato per gestire le energie post-Barcellona, a San Siro ci sarà spazio per i big: Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Federico Dimarco e Francesco Acerbi sono tutti pronti a riprendere il loro posto nell’undici iniziale. La partita contro i biancocelesti sarà decisiva non solo per l’Inter, ma anche per la Lazio, in piena corsa per un posto in Champions League. Una sfida ad alta tensione, con in palio obiettivi diversi ma fondamentali per entrambe.

Recuperi importanti dall’infermeria: Inzaghi valuta tutti

GLI INDISPONIBILI – Intanto, dall’infermeria arrivano aggiornamenti importanti. Lautaro Martinez non sarà della partita: l’argentino resterà ancora ai box per recuperare completamente dal problema muscolare che lo tiene fermo da settimane. Segnali incoraggianti, invece, per Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi: tutti e tre potrebbero rientrare almeno per la panchina, offrendo a Inzaghi nuove soluzioni a gara in corso. La sfida tra Inter e Lazio sarà uno degli appuntamenti clou della 37ª giornata, che si giocherà quasi interamente in contemporanea domenica 18 maggio alle 20:45. Un dettaglio che rende tutto ancora più incerto e affascinante.