Inter, contro la Sampdoria decisiva per mettere pressione alla Lazio – CdS

L’Inter, secondo quanto scritto oggi dal “Corriere dello Sport”, è chiamata a fare bene contro la Sampdoria sia per rispondere all’eliminazione in Coppa Italia contro il Napoli, sia per rimettersi subito in carregiata e provare a recuperare punti a Juventus e Lazio.

PRIMO STEP – L’Inter domenica sera se la vedrà contro la Sampdoria per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato, sarà importante fare bene il primo step, per questo motivo la sfida contro la Sampdoria secondo il quotidiano romano sarà da dentro o fuori. Non vincere significherebbe ritrovarsi a 8 o 9 punti dalla vetta, e con un calendario così fitto potrebbe essere difficile recuperare. Cominciare con i tre punti invece, metterebbe pressione innanzi tutto alla Lazio, attesa in trasferta in casa dell’Atalanta. Il calendario gioca a favore dei nerazzurri: i primi otto rivali, secondo il quotidiano, non saranno proibitivi, e lo dimostra il girone d’andata: 22 punti sui 24 disponibili.

Fonte: Corriere dello Sport.