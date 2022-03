Inter, contro la Salernitana servirà tanta pazienza

L’Inter alle 20:45 affronta la Salernitana nell’anticipo della Serie A. I nerazzurri hanno semplicemente una cosa da fare: vincere. La vittoria infatti è preziosa per ripartire nella corsa scudetto ma non bisogna commettere un errore: innervosirsi.

PAZIENZA – L’Inter stasera a San Siro riceve il fanalino di coda del campionato, la Salernitana. Un match che sulla carta dovrebbe dare la chance ai nerazzurri di ripartire nella corsa scudetto e mettersi alle spalle il mese di febbraio. La squadra di Inzaghi però non dovrà commettere un errore che spesso inquietante queste partite si palesa: la frenesia. Contro la Salernitana sarà una partita tosta con la squadra che ha cambiato approccio e mentalità con Nicola in panchina. L’aggressività e la voglia di non perdere saranno altissime per la squadra campana e l’Inter, in caso di non gol che stappi la partita, non si deve far prendere dall’ansia e dalla frenesia. Serve pazienza dunque. Poco importa se l’Inter non segna da un po’, contro la Salernitana c’è da mettere in campo ciò che di buono si è visto nei mesi passati. Solo così si riuscirà ad abbattere il muro di Nicola e scacciare parzialmente la crisi.