Inter, contro la Juventus si salva solo uno! Male Taremi. Le pagelle – CdS

L’Inter in casa della Juventus spreca la chance di sorpasso al Napoli con un’altra battuta d’arresto in uno scontro diretto. La colpa di non aver concretizzato la supremazia del primo tempo ha pagato. Tra i nerazzurri in campo, solo uno si è salvato veramente mantenendo alto il livello. Male Taremi, compagno di reparto di un Lautaro Martinez meno “cattivo” del solito. Ecco le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter perde 1-0 dominando nel primo tempo contro la Juventus, ma nel secondo rischia anche di subire addirittura due o tre gol. Questo se non fosse per le grandi parate di Yann Sommer, che si fa trovare pronto quando serve e risponde alla grande, ma non può nulla in occasione del gol segnato da Conceicao: voto 6,5 per il portiere svizzero. Sufficiente anche la prestazione di tutta la difesa in blocco, Francesco Acerbi (6,5) sembrerebbe essere tornato il pilastro difensivo, di mestiere annulla Kolo Muani per gran parte della partita. Denzel Dumfries è il migliore in campo per i nerazzurri, il suo rendimento è sempre alto e continuo per tutta la partita, nel primo tempo affonda a suo piacimento sulla destra, senza trovare quasi mai opposizione se non del… palo (voto 7).

Tanti duelli persi a centrocampo: cosa ha fatto la differenza

INSUFFICIENTI – L’Inter perde lucidità nel secondo tempo e lo fa a partire dal centrocampo: se crolla anche la sicurezza Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu non è ancora al meglio, ecco che la squadra non gira. L’italiano sbaglia tantissimo, voto 5 per lui. Il turco manca di brillantezza davanti la difesa: 5,5 per lui. Federico Dimarco non spinge, seppur proiettato sempre in avanti, per lui solo 5,5. Ma delude soprattutto l’attacco, a partire da Mehdi Taremi, chiamato a sostituire Marcus Thuram recuperato in extremis e non al meglio. L’iraniano, a parte il tentativo in rovesciata, è un fantasma in campo: voto 4,5. Lautaro Martinez si vede poco, il compagno di reparto non aiuta, ma è troppo precipitoso nelle conclusioni, e soprattutto impreciso. Voto 5 per lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno