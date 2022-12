Inter, contro il Sassuolo torna Dumfries! Esperimenti in attacco: la probabile formazione

L’Inter oggi scenderà in campo per l’ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato. A Reggio Emilia i nerazzurri affronteranno il Sassuolo alle 17. In campo torna Denzel Dumfries, ancora esperimenti in attacco per mister Simone Inzaghi. Ecco la probabile formazione.

LE ULTIME – L’Inter è in viaggio in direzione Reggio Emilia per l’ultima amichevole contro il Sassuolo, in campo oggi al Mapei Stadium alle 17 (vedi QUI). Ancora senza Stefan de Vrij assente per un pestone ricevuto in allenamento e Marcelo Brozovic, da poco tornato dall’esperienza al Mondiale, Simone Inzaghi si affiderà a Milan Skriniar al centro della difesa e Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista. In porta torna anche André Onana, che prenderà il posto di Samir Handanovic. A proposito di difesa, completeranno il reparto anche Francesco Acerbi al centro al posto dell’olandese, e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. A centrocampo Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, mentre sulle fasce tornerà Denzel Dumfries a destra. A sinistra, invece, spazio ancora Federico Dimarco dal 1′. Continua l’esperimento in attacco con la coppia formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Quella contro il Sassuolo, difatti, sarà probabilmente la stessa formazione che scenderà in campo alla ripresa del campionato contro il Napoli il prossimo 4 gennaio 2023.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Segui QUI per tutti gli aggiornamenti in diretta in vista di Sassuolo-Inter