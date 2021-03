Inter, contro il Parma possibile turnover. Sanchez, occasione dal 1′?

Sanchez Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Parma-Inter è in programma giovedì alle 20:45. Antonio Conte, considerando i molteplici impegni ravvicinati della squadra, potrebbe decidere di far ruotare alcuni uomini per evitare di sovraccaricare i titolari in vista del big match con l’Atalanta

TOUR DE FORCE – L’Inter, è reduce da un periodo estremamente positivo, certificato dalle vittorie su Lazio e Milan e sulla prova di forza arrivata ieri, a San Siro, contro il Genoa. Adesso i nerazzurri, saranno impegnati giovedì sera contro il Parma. A chiudere questo mini ciclo ci sarà il big match contro l’Atalanta di lunedì 8 marzo. Per la sfida del Tardini, Conte infatti, per evitare di sovraccaricare i titolari, potrebbe decidere di far ruotare alcuni uomini.

PRONTI – È difficile pensare di modificare una squadra che sembra viaggiare con il pilota automatico, ma per avere tutti i calciatori al top della forma, è giusto dare spazio anche alle “seconde linee”, specie in periodi compressi come quello appena trascorso. Contro il Parma il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di far rifiatare alcuni. Sicuramente ritroverà una maglia da titolare Hakimi, fermo ai box per squalifica nella sfida contro il Genoa e pronto ad “arare” la fascia destra del Tardini. Non è da escludere l’impiego di Sanchez dal 1′, autore del terzo gol nella sfida di ieri contro il Genoa, che potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Conte attende risposte positive da tutta la rosa: la squadra si avvicina al traguardo, non sono ammessi cali di tensione.