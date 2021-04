Inter, contro il Napoli torna l’artiglieria pesante? Darmian chiede spazio

Antonio Conte, come Gennaro Gattuso, ha concesso due giorni di riposo alla sua Inter, ma sta già cominciando a ragionare sull’undici da contrapporre al Napoli, domenica sera (vedi articolo). Matteo Darmian potrebbe essere l’unica sorpresa

WORKING CLASS HERO – La vittoria contro il Cagliari ha certificato una cosa: in questa Inter, che ha messo la freccia da undici partite, tutti sono protagonisti. Ovviamente alcuni più di altri, ma la parabola di Matteo Darmian testimonia quanto Conte abbia bisogno di elementi con cui rinfrescare l’undici di tanto in tanto (vedi articolo). Proprio Darmian, che ha trovato il suo secondo gol in campionato ieri pomeriggio, cerca spazio anche per la gara di domenica prossima, in casa del Napoli. All’andata, l’ex Manchester United si procurò il rigore decisivo per la vittoria dei nerazzurri.

CONFERMATO – Ma le conferme sulla possibile titolarità di Darmian, come quinto di sinistra, non sono attribuibili soltanto alla sua firma sul gol decisivo, ieri pomeriggio. Ashley Young è infatti partito dal primo minuto in tutte e tre le ultime uscite. Questo potrebbe spingere Conte a cambiare le carte in tavola in vista di domenica sera. Ma occhio anche al ritorno di Ivan Perisic, teoricamente padrone di quella fascia prima dei problemi fisici.

CORAZZATA – Per quanto riguarda il resto dell’undici, Conte dovrebbe tirare fuori l’artiglieria pesante per il big match. Conferma obbligata per il terzetto difensivo Bastoni–Skriniar–De Vrij. In mezzo al campo, rientrerà Nicolò Barella dalla squalifica e dovrebbe comporre il reparto di mediana con Christian Eriksen e Marcelo Brozovic, ma ci sarà certamente spazio nella ripresa per Stefano Sensi e Matias Vecino. A destra riecco Achraf Hakimi dopo un turno di Purgatorio scontato. In attacco, Alexis Sanchez torna in panchina e lascia spazio alla LuLa.