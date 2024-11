Inter, contro il Napoli serve la tua versione… Europea!

Alla vigilia di Inter-Napoli c’è tanta attesa per capire quella che sarà la prestazione delle due squadre, alla luce anche del ritorno di Antonio Conte a San Siro da avversario. Per i nerazzurri sarà necessaria una partita di livello… Europeo!

ATTESA DELLA VIGILIA – Sale la tensione per un Inter-Napoli che, di fatto, vale già un pezzo di scudetto. I nerazzurri hanno la possibilità di sorpassare proprio i partenopei, al momento a un solo punto di distanza, in vetta alla classifica. Il che permetterebbe anche di passare una sosta per le nazionali decisamente più serena, prima di preparare le prossime sfide che vedranno Simone Inzaghi e i suoi impegnati sia in campionato, che in UEFA Champions League. Oltre alle scelte di formazione dei due tecnici, è interessante capire come arriveranno le squadre alla partita di domani. Con un’Inter che ha fatto vedere una prestazione fantastica contro l’Arsenal e un Napoli, invece, scottato dal pesante 0-3 della scorsa settimana in casa contro l’Atalanta.

Inter-Napoli, Simone Inzaghi prepara una squadra in formato europeo! Fondamentale un aspetto

MODALITÀ EUROPA – Per Inter-Napoli sarà importante vedere proprio una squadra nerazzurra in modalità europea. Dove in questa stagione si sono viste le migliori prestazioni a livello di concentrazione e a livello di fase difensiva. Zero, fin qui, i gol subiti in quattro partite di Champions League. Affrontando anche avversari di caratura importante quali il Manchester City (in trasferta) e il sopracitato Arsenal. Diversa la situazione in campionato, seppur sia corretto sottolineare come – togliendo i quattro gol concessi alla Juventus nel big match di San Siro di due settimane fa – contro Roma, Venezia ed Empoli l’Inter non abbia concesso gol. Bisognerà fare lo stesso domani sera contro il Napoli, cercando di disinnescare sia il grande ex Romelu Lukaku, sia il pericolosissimo Kvicha Kvaratskhelia sulla fascia sinistra dei partenopei. Un risultato possibile soltanto con una squadra in formato ‘Europeo’.