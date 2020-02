Inter, contro il Napoli la spinta dei 60 mila: biglietti ancora disponibili

Domani alle 20.45 si giocherà Inter-Napoli, semifinale d’andata di Coppa Italia. Come sempre in tutta la stagione i nerazzurri potranno contare sulla spinta di San Siro e dei tifosi

ENTUSIASMO – “Per Inter-Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì 12 alle 20.45, sono attesi 60mila spettatori a San Siro. La gara di ritorno è in programma a Napoli il 5 marzo. Sono ancora in vendita i biglietti per la sfida di Coppa Italia”.

VENDITA – “Biglietti disponibili in vendita libera a partire da 20€! Gli abbonati potranno continuare ad acquistare fino a massimo 4 biglietti per sé (se non esercitata la prelazione) o per amici alle tariffe dedicate, a partire da soli 10€. I biglietti sono acquistabili su inter.it/tickets, canale di vendita scelto dalla grande maggioranza dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e pagamento carta di credito o bonifico bancario senza alcuna commissione. ”

RESTRIZIONI – “Ricordiamo che le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno deciso di vietare la vendita a tutti i residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso, e non potranno quindi accedere allo stadio. Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della determina, da parte di titolari SiamoNoi e soci Inter Club”.

Fonte: inter.it