Inter, contro il Napoli il nuovo modulo per esaltare Eriksen – CdS

Napoli-Inter sarà finalmente la partita di Christian Eriksen? Da quando è arrivato il calciatore non è riuscito ad esprimersi al meglio, ma secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Antonio Conte ha già studiato un nuovo modulo per esaltare le sue qualità.

NUOVO MODULO – Christian Eriksen è pronto finalmente a prendere le chiavi del centrocampo dell’Inter: nel corso dei tre mesi di stop, Antonio Conte ha avuto modo di studiare un nuovo sistema tattico per esaltare le qualità del danese, capace di essere letale tra le linee. In vista di Napoli-Inter di Coppa Italia, i nerazzurri sono chiamati a ribaltare il risultato in una situazione di (ulteriore) svantaggio, considerando anche la condizione fisica della squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, con molta probabilità l’Inter scenderà in campo con il 3-4-1-2, con Eriksen proprio nella posizione di trequartista, pronto a servire Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco e liberarsi per il tiro in porta.

Fonte: Corriere dello Sport.