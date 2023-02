Inter, contro il Bologna potrebbe riposare altro titolare nonostante le due assenze – Sky

Le assenze certe di Federico Dimarco e Milan Skriniar (vedi QUI), potrebbero non essere le uniche novità di formazione in vista della sfida di domani alle 12:30 contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un altro titolare potrebbe riposare.

ALTRA NOVITÀ – Simone Inzaghi prepara l’Inter a un’altra sfida importante contro il Bologna domani alle 12:30, ma dovrà farlo senza Federico Dimarco e Milan Skriniar rimasti a Milano perché non al meglio. La loro assenza, però, potrebbe non essere l’unica novità di formazione. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il tecnico nerazzurro potrebbe stupire tutti lasciando Nicolò Barella a riposo in panchina per questa sfida. A centrocampo dunque spazio al trio formato da Henrikh Mkhitaryan, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Queste le ultime indicazioni di formazione raccolte da Sky Sport. In difesa Matteo Darmian prenderà il posto dello slovacco. Sulle fasce, invece, ci saranno Denzel Dumfries e Robin Gosens.