Inter, contro il Barcellona svolta obbligata: vincere per accendere la scintilla – CdS

L’Inter ha ribadito ancora una volta la fiducia nei confronti di Simone Inzaghi, ma secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione si aspettano quantomeno segnali di ripresa.

CAMBIO ROTTA – L’Inter contro il Barcellona avrà a disposizione una nuova grande occasione per uscire dalla crisi. Certamente non sarà una passeggiata, tenuto conto del valore degli avversari. In caso di sconfitta questa sera la qualificazione alla seconda fase per l’Inter sarebbe quasi compromessa. Un successo, invece, non solo accenderebbe le speranze di passare il turno nel girone probabilmente più duro della competizione, ma potrebbe trasformarsi in trampolino di lancio per il futuro. Sarà fondamentale che da questa partita emergano segnali, quelli di una potenziale ripresa. Se un’altra caduta, questa sera, non provocherebbe ribaltoni immediati, la sfida di sabato prossimo con il Sassuolo diventerebbe una sorta di crash-test. Non è il caso di dare tutto per perduto, comunque. L’anno scorso, l’Inter ha dimostrato di sapere reggere certi palcoscenici.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno