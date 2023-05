Inter, contro l’Atalanta come una finale! Oggi la ripesa degli allenamenti

Senza sosta, o meglio, con un solo giorno di riposo (ieri) concesso da Simone Inzaghi, l’Inter oggi si ritroverà ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti prima di sfidare l’Atalanta. Come una seconda finale in campionato (dopo aver messo in bacheca il secondo trofeo stagionale), prima di sfidare il Manchester City il prossimo 10 giugno.

IL CAMMINO – Dopo la straordinaria vittoria in rimonta in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e dopo anche i festeggiamenti, la squadra è ritornata a Milano nella notte. Notte ad Appiano Gentile prima e poi giorno libero concesso da mister Simone Inzaghi come “premio” per quanto mostrato in campo. Oggi l’Inter torna al lavoro per preparare il match di domani sera a San Siro contro l’Atalanta. Serve un punto per guadagnare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Insomma, come una seconda finale dopo quella di mercoledì. Senza particolari intoppi, gli unici due indisponibili dovrebbero essere ancora Milan Skriniar ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi nella via del recupero ma non ancora a disposizione del mister. Per il resto Inzaghi e il suo staff valuterà attentamente la situazione dei suoi ragazzi, per una gestione quanto più oculata delle energie. Come di consueto, saranno almeno cinque o sei i cambi rispetto l’ultima partita. Archiviare quanto prima la pratica campionato (con qualificazione in Champions League), così da poter arrivare con più calma all’ultimo appuntamento contro il Torino in campionato. Con una migliore gestione delle forze fisiche e mentali dato che, in caso di risultato “a favore”, la squadra avrebbe due settimane di libertà” per concentrare così ogni sforzo sulla missione Istanbul, sull’altra Champions League e sul Manchester City.