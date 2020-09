Inter, Conte spinge in vista dell’inizio: anche oggi doppio allenamento – Sky

Antonio Conte SPAL-Inter

L’Inter, in attesa di Vidal (vedi articolo), lavora in vista dell’inizio del campionato che sarà preceduto da tre amichevoli. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, fa il punto sulle trattative ma anche sul lavoro della squadra

DUE CAMPI – L’Inter continua a lavorare su due campi distinti ma strettamente connessi: mercato e campo. Matteo Barzaghi fa il punto della situazione: «Inter e Barcellona stanno avendo contatti importanti oggi, anche se non è questa la giornata prevista per il viaggio di Arturo Vidal ma a breve potrebbe diventare un rinforzo per Antonio Conte. Poi ci sono anche altre trattative, se non altro nei programmi dell’Inter che pensa già a come rinforzare la fascia sinistra: in quest’ottica un nome interessante è quello di Marcos Alonso. C’è anche il lavoro della squadra, che anche oggi ha svolto un allenamento doppio».