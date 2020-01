Inter, da Conte regalo per Capodanno. Poi Napoli nel mirino: due rientri?

Condividi questo articolo

Conte questa notte ha festeggiato l’arrivo del 2020 assieme a Pirlo (vedi articolo), fra cinque giorni tornerà a guidare l’Inter in panchina. C’è da preparare la trasferta di Napoli, in programma lunedì alle ore 20.45, ma intanto il tecnico ha voluto fare un regalo alla squadra. A riportarlo è “Sport Mediaset”.

PICCOLO STOP – Antonio Conte ha concesso ventiquattro ore di pausa all’Inter per festeggiare il Capodanno. Dopo tre giorni di allenamenti (domenica la ripresa di pomeriggio, lunedì e ieri doppia seduta) l’allenatore ha lasciato la squadra libera per il primo giorno del 2020, come segnala Marco Barzaghi in un servizio per “Sport Mediaset” su Italia 1. Si riprende domani al Suning Training Centre di Appiano Gentile, quando il gruppo alzerà i ritmi per la trasferta che aprirà il nuovo anno in Serie A, sul campo del Napoli (dove i nerazzurri non vincono in campionato dal 18 ottobre 1997) lunedì alle 20.45. Da monitorare soprattutto le condizioni dei giocatori infortunati, in particolare Nicolò Barella e Alexis Sanchez. I due, fuori rispettivamente da quaranta giorni e tre mesi, al rientro dopo la sosta natalizia hanno dato buone sensazioni a livello fisico. Conte avrà, prima del mercato, due innesti “interni” per Napoli-Inter?