Inter, Conte col Lecce fa tornare tutti i titolari: Lautaro Martinez scalpita – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che per Lecce-Inter Conte si affiderà ai suoi titolari. Tornerà anche Lautaro Martinez in attacco.

NIENTE TURNOVER – Superato il Cagliari e conquistati i quarti di finale di Coppa Italia (avversaria la Fiorentina il prossimo 29 gennaio), ieri, Conte ha concesso un giorno di riposo alla sua truppa. Domenica sarà di nuovo campionato, con prima gara del girone di ritorno a Lecce. A proposito della formazione, invece, ottenute buone risposte dalle seconde linee, il tecnico nerazzurro tornerà comunque ad affidarsi ai titolari, a cominciare da Lautaro in attacco. Il “Toro”, infatti, è stata l’unica delle punte a rimanere a guardare contro il Cagliari, ma ci ha pensato Lukaku a tenere alta la media. Si rivedranno anche Candreva, sulla corsia destra, e de Vrij, al centro della difesa. Mentre Brozovic avrà di nuovo ai suoi fianchi Barella e Sensi. Da capire, infine, se davanti ad Handanovic ci sarà ancora Bastoni o Godin. Difficile che quest’ultimo giochi 3 gare consecutive nello spazio di 8 giorni, ma soprattutto, alla luce delle scelte di Conte in campionato, l’ex-Parma sembra aver messo ormai la freccia di sorpasso: almeno per il momento, è lui il titolare.