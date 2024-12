Inter, ora conta solo la Lazio: due priorità per Inzaghi

La sconfitta con il Bayer Leverkusen va subito dimenticata. In casa Inter adesso conta solo la Lazio, con il difficile impegno in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. Due le priorità al momento per Simone Inzaghi.

TESTA ALLA PROSSIMA – Non è un gol (peraltro irregolare) al 90′ a rovinare i piani dell’Inter in UEFA Champions League. Il percorso dei nerazzurri in Europa resta di altissimo livello, così come tante restano le possibilità di arrivare tra le prime otto. Per questo l’1-0 di ieri contro il Bayer Leverkusen va dimenticato subito. Lo sguardo adesso è rivolto alla prossima partita, difficile, contro la Lazio di Marco Baroni in trasferta. I biancocelesti, forti di una doppia importante vittoria contro il Napoli, si preparano a ospitare i nerazzurri lunedì sera. In una partita di alta classifica, dove i capitolini proveranno sicuramente a legittimare le ambizioni scudetto dopo un’ottima partenza. Su un campo che, storicamente, non è dei più semplici per l’Inter di Simone Inzaghi.

Lazio-Inter, sono due le priorità di Simone Inzaghi per il big match dello stadio Olimpico

DUE PRIORITÀ – Con quasi una settimana di lavoro a disposizione prima di Lazio-Inter, sono due le priorità principali per Simone Inzaghi. La prima: recuperare al 100% Francesco Acerbi. Sebbene Stefan de Vrij non lo abbia fatto rimpiangere come suo sostituto, la presenza dell’ex nazionale italiano è fondamentale in difesa. Assente anche nella gara di ieri contro il Bayer Leverkusen, Francesco Acerbi è comunque difficile che riesca a esserci lunedì. L’altro recupero – più semplice – è quello di Denzel Dumfries. L’olandese ha fatto sentire la sua mancanza nella trasferta in Germania, impossibilitato dalla febbre. Pronto a tornare ad allenarsi, il suo rientro a destra è importantissimo per la squadra, dato anche il suo ottimo stato di forma e di condizione messo in mostra nelle ultime uscite.