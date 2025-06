Inter, conferme in difesa e novità sulle fasce: la probabile formazione di Chivu

L’Inter si avvicina alla seconda gara del Gruppo E della FIFA Club World Cup con l’obbligo di vincere contro gli Urawa Red Diamonds, e il tecnico Cristian Chivu sembra orientato a confermare in blocco il reparto arretrato che ha ben figurato all’esordio contro il Monterrey.

REPARTO CONFERMATO – A protezione del portiere Yann Sommer, autore di una buona prova nella prima giornata, ci sarà ancora il consolidato terzetto composto da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Una retroguardia di esperienza e qualità che sarà chiamata a contenere le folate offensive dei giapponesi, squadra rapida e abile tecnicamente. Chivu non dovrebbe apportare modifiche in difesa, segno di fiducia nei suoi uomini più affidabili. Le vere valutazioni del tecnico romeno riguardano invece le fasce, dove si profila un leggero turnover rispetto alla gara inaugurale.

Inter-Urawa, come cambia la formazione

PROBABILI SCELTE – Sulla corsia mancina è Carlos Augusto ad avere maggiori possibilità di partire titolare. Il brasiliano, reduce da una prestazione solida e generosa contro il Monterrey, è in vantaggio nel ballottaggio con Federico Dimarco, che resta comunque una risorsa importante e potrebbe subentrare nel corso del match. A destra, nonostante il recupero di Denzel Dumfries, che si è allenato regolarmente in gruppo negli ultimi giorni, la maglia da titolare dovrebbe andare a Matteo Darmian, pronto a garantire equilibrio e copertura nella fase difensiva. Da tenere d’occhio anche la posizione di Luis Henrique, che Chivu potrebbe utilizzare a gara in corso come jolly tattico.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto; Sebastiano Esposito, Zalewski; Lautaro Martinez.