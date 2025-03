Inter, confermata emergenza contro l’Udinese: almeno quattro assenti sicuri! Il punto

Alla ripresa del campionato, l’Inter dovrà affrontare l’Udinese con diverse assenze pesanti. La squadra di Simone Inzaghi, capolista in Serie A e in piena corsa scudetto, dovrà fare a meno di alcuni titolari per infortunio e squalifica. Un match da non sottovalutare, considerando la necessità di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

TRE ASSENZE – La notizia era nell’aria e ora è confermata: Lautaro Martinez non sarà a disposizione per la sfida contro l’Udinese. L’attaccante argentino ha riportato un risentimento muscolare ed è ancora in fase di recupero. Lo staff medico nerazzurro punta a riaverlo per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan o per la successiva gara di campionato contro il Parma. Più lungo, invece, il recupero di Denzel Dumfries. Per l’olandese, gli esami hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale e l’obiettivo è rientrare per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. A questi due forfait per infortunio si aggiunge la squalifica di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro, pilastro della retroguardia interista, salterà il match contro l’Udinese dopo l’espulsione rimediata contro l’Atalanta.

PIÙ UNA – Brutte notizie anche per Piotr Zielinski, alle prese con un infortunio serio: una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il polacco salterà almeno quattro partite di campionato, complicando ulteriormente la gestione del centrocampo interista. Con un’Inter decimata dalle assenze, la sfida contro l’Udinese si preannuncia delicata. Inzaghi dovrà affidarsi alle seconde linee per continuare la corsa verso il titolo.

Altri recuperi ancora in dubbio per l’Inter: il punto

SETTIMANA IMPORTANTE – Non solo Lautaro e Dumfries: l’Inter spera di recuperare in extremis alcuni giocatori ancora ai box. Federico Dimarco, Nicola Zalewski e Matteo Darmian stanno lavorando per tornare a disposizione e potrebbero farcela per la sfida contro l’Udinese. Il loro rientro sarebbe fondamentale, soprattutto sulle fasce, dove l’assenza di Dumfries ha ridotto le opzioni a disposizione di Inzaghi. Anche Stefan de Vrij è da valutare: infortunatosi contro il Feyenoord, non è riuscito a recuperare per la sfida con l’Atalanta prima della sosta.