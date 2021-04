Inter concentrata, poi partenza per La Spezia. Ancora 2 assenti per Conte

L’Inter sta preparando la partita di domani senza particolari novità rispetto alle ultime sedute. Come riportato da “Sky Sport”, Conte deve rinunciare ancora a due dei suoi calciatori più esperti

ULTIMO ALLENAMENTO – Ad Appiano Gentile l’Inter continua a preparare la trasferta in casa dello Spezia prevista domani (vedi appuntamento). La squadra è concentrata sull’impegno in campo nonostante le chiacchiere esterne di queste ore. Tutti a disposizione di Antonio Conte, eccetto Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal (vedi articolo) che lavorano a parte. Il serbo e il cileno non saranno protagonista nemmeno in Spezia-Inter. Tra poco, ultimata la seduta di allenamento, è prevista la partenza in treno in direzione La Spezia.