Inter, mi concedi l’ultimo ballo? Cinque senatori a caccia della Champions League – TS

Per alcuni può essere solo una finale, per altri l’occasione della vita. L’Inter si prepara a sfidare il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League con cinque “senatori” ultratrentacinquenni che si affacciano, forse per l’ultima volta, sull’occasione più prestigiosa della carriera. Due di loro, come sottolineato da Tuttosport, hanno già vinto il trofeo europeo più ambito. Gli altri, invece, cercheranno di coronare il sogno di una vita.

ULTIMO BALLO – Yann Sommer (36 anni), Henrikh Mkhitaryan (36), Francesco Acerbi (37), Matteo Darmian (35) e Marko Arnautovic (36), sono i cinque senatori dell’Inter che hanno già compiuto 35 anni e che sabato vivranno la loro personale “last dance”, con l’obiettivo di sollevare al cielo la coppa delle grandi orecchie. Tre di loro partiranno titolari contro il PSG: Sommer, Acerbi e Mkhitaryan. Potrebbe essere per loro la prima, e forse unica, occasione di vincere una Champions League. Nessuno dei tre, infatti, ha mai raggiunto la finale prima d’ora, se si esclude il precedente del 2023 con l’Inter, quando Mkhitaryan entrò solo negli ultimi minuti nella sconfitta contro il Manchester City.

Due senatori dell’Inter hanno già vinto la Champions League

TESTIMONI – Situazione diversa per Arnautovic e Darmian. Entrambi hanno già una Champions in bacheca, ma da comprimari: l’austriaco nella trionfale Inter del 2010, l’italiano nel Milan del 2007. Stavolta, pur partendo dalla panchina, potrebbero lasciare un’impronta più tangibile sul cammino dei nerazzurri. Se per molti giovani interisti questa finale rappresenta solo l’inizio di un ciclo europeo, per questi cinque veterani potrebbe essere l’ultima chiamata. Nessuno ha annunciato il ritiro e quattro su cinque hanno ancora un anno di contratto, ma le insidie del tempo e della competizione rendono la notte di sabato speciale. Per loro, la Champions è più di un trofeo: è il coronamento di una carriera.

