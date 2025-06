Inter, con l’Urawa Reds altri cinque indisponibili oltre Thuram – CdS

In casa Inter, Chivu in emergenza. Sono sei in totale gli indisponibili per la partita contro l’Urawa Reds, a cui si è aggiunto anche Marcus Thuram.

INDISPONIBILI – Domani alle 21 italiane (12 locali) a Seattle, l’Inter di Cristian Chivu scenderà nuovamente in campo nella seconda partita del gruppo E. L’obiettivo è vincere assolutamente, dopo il pari contro il Monterrey all’esordio. Tra oggi e domani si capirà meglio sulla formazione che Chivu manderà in campo, che però, non dovrebbe cambiare di più di tanto rispetto alla prima uscita. E il motivo è legato anche ai diversi indisponibili in casa nerazzurra: oltre Marcus Thuram (focus qui), non saranno del match contro i giapponesi: Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Denzel Dumfries, Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski. Dovrebbe recuperare invece Francesco Pio Esposito.

Indisponibili Inter: sei out contro l’Urawa Reds e chi recupera con il River Plate

RECUPERI – Per quanto riguarda i rientri di questi giocatori, Chivu dovrebbe riavere per il River Plate Calhanoglu, Frattesi e Dumfries. In dubbio invece Thuram. Mentre, sottolinea il Corriere dello Sport, più lunghi i tempi per Bisseck e Zielinski, nel caso pronti per la fase a eliminazione diretta e stanno smaltendo rispettivamente una distrazione muscolare a carico dei flessori e un problema al polpaccio.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.