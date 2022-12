Inter, con Lautaro Martinez gruppo al completo: un dubbio verso il Napoli

L’Inter che si appresta a sfidare il Napoli è ora al completo con il ritorno di Lautaro Martinez a Milano (vedi articolo). Inzaghi può dunque sorridere con il recupero di Correa e D’Ambrosio. Per ora un solo dubbio in vista del 4 gennaio

AL COMPLETO – L’Inter il 4 gennaio si appresta a sfidare il Napoli a San Siro nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha recuperato Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio e oggi ha riabbracciato il Campione del Mondo Lautaro Martinez. Il gruppo adesso è al completo in vista della super sfida alla capolista, con un solo dubbio legato alle condizioni di Marcelo Brozovic. Il croato ha fatto ritorno da poco ma contro il Sassuolo non era nemmeno in panchina. Discorso diverso per Henrikh Mkhitaryan, uscito malconcio dall’amichevole contro i neroverdi: per l’armeno dovrebbe trattarsi di una leggera lombalgia, niente di particolarmente preoccupante (vedi articolo).